Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt weitere 1,26 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel erneut im Plus aufgenommen. Rund eine Viertelstunde nach dem Auftakt stand der ATX 1,26 Prozent höher bei 3.161,47 Punkten. Der internationale Erholungsschub setzt sich damit fort und der heimische Leitindex steht bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge.

Die Risikoneigung der Finanzmarktinvestoren hat nach Einschätzung der Helaba-Experten weiter zugenommen, auch weil neue Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt ausgeblieben sind. Entsprechend freundlich präsentieren sich Aktienmärkte.

Deutliche Kursgewinne gab es im Frühhandel bei den Immobilienwerten zu sehen. S Immo gewannen 4,3 Prozent, Immofinanz kletterten um 3,2 Prozent hoch und CA Immo bauten ein Plus von 2,5 Prozent.

Auch die schwergewichteten Banken legten weiter klar zu. BAWAG verteuerten sich um 1,4 Prozent und Erste Group legten um 1,5 Prozent zu. Raiffeisen Bank International verbesserten sich um 1,4 Prozent.

