Wiener Börse startet fester - ATX klettert 0,7 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,72 Prozent auf 3.303,40 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,66 Prozent auf 1.659,69 Zähler zu. Damit könnte sich der heimische Markt ein wenig von den Vortagesverlusten erholen - am Donnerstag hatten US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, die Marktstimmung international belastet.

voestalpine zogen um etwas mehr als zwei Prozent auf 29,04 Euro an. Die Deutsche Bank bestätigte in einer aktuellen Analyse die Kaufempfehlung für die Papiere und erhöhte das Kursziel von 31 auf 33 Euro. Auch Aktien aus der Ölbranche zeigten sich sehr fest. OMV stiegen um 1,1 Prozent, bei Schoeller-Bleckmann ging es mit plus 1,7 Prozent noch etwas deutlicher nach oben.

kat/sto

ISIN AT0000999982