Wiener Börse startet fester, ATX klettert 0,72 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,72 Prozent auf 3.372,29 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann nach wenigen Handelsminuten 0,62 Prozent auf 1.701,14 Punkte. Rückenwind kommt aus den USA - dort hatte die Wall Street am Vorabend fester geschlossen.

Mit Blick auf die Einzelwerte zeigten sich Erste Group (plus 1,4 Prozent) und Andritz (plus 1,6 Prozent) etwas erholt von den Vortagesverlusten. Beide Unternehmen hatten am Donnerstag Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Wienerberger zeigten sich ebenfalls fester und legten 0,8 Prozent zu. Der Baustoffkonzern hat die 600 Mio. Euro schwere Übernahme des französischen Dach- und Solaranbieters Terreal abgeschlossen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

kat/sto

ISIN AT0000999982