ATX
|
6 911,09
|
-9,28
|
-0,13 %
|
23.09.2026 09:15:00
Wiener Börse startet fester - ATX klettert erstmals über 7.000 Punkte
Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach dem Sitzungsauftakt mit den Aktienkursen weiter nach oben. Der freundliche Wochenauftakt infolge sinkender Öl- und Gaspreise sowie rückläufiger Anleiherenditen hat sich bereits am Dienstag fortsetzen können, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Getragen wurde die international positive Entwicklung von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran am Rande der in New York stattfindenden UN-Vollversammlung.
Gespräche wurden offensichtlich geführt, eine nachhaltige Friedenslösung lässt aber weiter auf sich warten und so kann die Verunsicherung schnell wieder größer werden. Auf Interesse stoßen heute die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und in Deutschland, hieß es weiter von den Experten.
ste/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 911,09
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.