Wiener Börse startet fester - ATX klettert erstmals über 7.000 Punkte

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit einer sehr festen Tendenz aufgenommen und damit seinen Rekordkurs fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsstart mit einem Aufschlag von 1,30 Prozent bei 7.010,24 Punkten und überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten. Damit steht der ATX bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Seit dem Jahresstart liegt er bereits beachtliche mehr als 30 Prozent im Plus.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach dem Sitzungsauftakt mit den Aktienkursen weiter nach oben. Der freundliche Wochenauftakt infolge sinkender Öl- und Gaspreise sowie rückläufiger Anleiherenditen hat sich bereits am Dienstag fortsetzen können, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Getragen wurde die international positive Entwicklung von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran am Rande der in New York stattfindenden UN-Vollversammlung.

Gespräche wurden offensichtlich geführt, eine nachhaltige Friedenslösung lässt aber weiter auf sich warten und so kann die Verunsicherung schnell wieder größer werden. Auf Interesse stoßen heute die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und in Deutschland, hieß es weiter von den Experten.

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