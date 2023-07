Wiener Börse startet fester - ATX legt 0,55 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,55 Prozent auf 3.127,19 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,51 Prozent auf 1.586,00 Zähler zu. Positive Vorgaben von der Wall Street sorgten im frühen Geschäft für Rückenwind - dort hatten am Vortag die erwarteten chinesischen Konjunkturmaßnahmen für gute Stimmung gesorgt.

Gedämpft wurde diese aber durch Rezessionsängste sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltenden hohen US-Leitzinsen. Vor diesem Hintergrund sind heute Nachmittag frische Inflationszahlen aus den USA von besonderem Interesse für die Marktteilnehmer. Die Experten der Helaba erwarten, dass die Gesamtteuerungsrate deutlich zurückkommen wird, allerdings lasse die Kerninflation bisher keine klaren Abkühlungstendenzen erkennen.

"Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute also das Marktgeschehen bestimmen und hier ist wegen des zuletzt großen Beitrages zur Gesamtinflationsrate insbesondere auf die Service-Preise zu achten", so die Helaba-Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

In Wien konnten knapp nach Sitzungsbeginn Bankaktien zulegen. Die Papiere von Index-Schwergewicht Erste Group zogen um 1,5 Prozent an, auch BAWAG kletterten um 0,8 Prozent, etwas geringer fiel der Aufschlag bei Raiffeisen Bank International mit plus 0,1 Prozent aus. Telekom Austria legten um 0,3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss Zahlen zum 1. Halbjahr vorgelegt.

