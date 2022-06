Wiener Börse startet fester - ATX legt 0,69 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,69 Prozent auf 3.365,58 Einheiten, der marktbreitere ATX Prime gewann 0,62 Prozent auf 1.690,21 Punkte. Auch die wichtigsten europäischen Indizes zeigten sich knapp nach Sitzungsbeginn freundlich - starke Vorgaben von den US-Börsen dürften hier für Rückenwind sorgen.

Aus Übersee werden außerdem die marktbestimmenden Daten des Tages erwartet - am Nachmittag wird dort der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. In Europa könnten die EWU-Einkaufsmanagerindizes am Vormittag Impulse liefern, die Vorabschätzungen hatten laut Experten der Helaba ein solides Bild gezeichnet.

Neuigkeiten gab es am Donnerstagabend von der OMV. Die OMV-Chemietochter Borealis hat ein verbindliches Angebot für ihr Stickstoffgeschäft erhalten. Das Angebot von Agrofert bewertet das Geschäft auf Basis des Unternehmens mit 810 Mio. Euro. Die Papiere der OMV lagen kurz nach Handelsstart 0,6 Prozent im Plus. Auch andere im ATX schwer gewichtete Papiere verhalfen dem Index zu seiner Aufwärtsbewegung: Erste Group und voestalpine zogen bisher je 1,2 Prozent an, BAWAG verbuchten ein Plus von 0,7 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982