Wiener Börse startet fester - ATX legt rund ein Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 1,04 Prozent auf 2.969,32 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,96 Prozent auf 1.497,70 Zähler zu.

Auch am Freitag dürfte die größten Zinserhöhung der EZB-Geschichte, die am Vortag vollzogen wurde, nachwirken. Die Notenbank hob den Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an und deutete weitere Erhöhungen an.

In Wien verzeichnete knapp nach Sitzungsbeginn die Österreichische Post, deren Aktien um 6,3 Prozent anzogen, die größte Kursbewegung. Sehr stark zeigten sich auch voestalpine, die sich um gut drei Prozent nach oben bewegten. Weiterhin sehr gut gesucht waren Bankwerte. Erste Group stiegen 1,5 Prozent, Raiffeisen Bank International und BAWAG gewannen jeweils rund 1,1 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982