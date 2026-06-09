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09.06.2026 09:22:00

Wiener Börse startet fester - ATX mit plus 0,91 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist mit klaren Gewinnen in den Tag gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann am Dienstag kurz nach Handelsstart 0,91 Prozent auf 6.057,51 Punkte. Der ATX Prime legte 0,86 Prozent auf 2.992,92 Zähler zu. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen war mehrheitlich ein Aufwärtstendenz wahrzunehmen.

Für Beruhigung sorgt derzeit, dass US-Präsident Donald Trump den Abschluss einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt hat. "Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird", sagte Trump am Dienstag. Zudem wurden nach den Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu die Angriffe auf den Iran eingestellt.

Die Augen sind heute konjunkturell auf die USA gerichtet. Dort steht am frühen Nachmittag die Handelsbilanz zur Veröffentlichung an. "Es wird weiterhin mit einem deutlichen Fehlbetrag gerechnet. Darauf hatte bereits der Saldo der Warenbilanz hingewiesen", schreiben die Analysten der Helaba in einem Bericht.

In Österreich war die Nachrichtenlage noch ruhig.

moe/ste

ISIN AT0000999982

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien greifen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
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