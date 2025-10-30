ATX
|
4 808,16
|
60,49
|
1,27 %
|
30.10.2025 09:23:00
Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,7 Prozent
Das europäische Umfeld eröffnete ohne klare Richtung. Neben Quartalsbilanzen gibt es geldpolitische Entscheidungen, die Handelsbeziehung zwischen den USA und Konjunkturdaten zu beurteilen.
Stark gesucht waren im Frühhandel die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) und legten um fünf Prozent zu. Das Geldhaus hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 seinen Gewinn (ohne Russland und Belarus) um gut ein Fünftel gesteigert. Der Nettogewinn der Gruppe außerhalb Russlands habe deutlich über den Konsensprognosen gelegen, unterstützt durch eine robuste Kostenkontrolle und geringere Wertminderungen, erklärten die Barclays-Analysten in einer ersten Einschätzung.
Andritz stiegen nach Zahlen um 2,9 Prozent. Analyst Daniel Lion von der Erste Group sprach von "sehr soliden Zahlen" des Anlagenbauers. Unter den Nebenwerten büßten AMAG dagegen 1,7 Prozent ein.
spa/mik
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 808,16
|1,27%
