Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,7 Prozent

Angetrieben von positiven Unternehmensnachrichten hat der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag fester eröffnet. In den ersten Handelsminuten stieg der ATX um 0,67 Prozent auf 4.705 Punkte. Damit befand er sich jedoch noch unter dem Tageshoch vom Vortag. Der ATX Prime gewann 0,56 Prozent auf 2.346 Zähler.

Das europäische Umfeld eröffnete ohne klare Richtung. Neben Quartalsbilanzen gibt es geldpolitische Entscheidungen, die Handelsbeziehung zwischen den USA und Konjunkturdaten zu beurteilen.

Stark gesucht waren im Frühhandel die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) und legten um fünf Prozent zu. Das Geldhaus hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 seinen Gewinn (ohne Russland und Belarus) um gut ein Fünftel gesteigert. Der Nettogewinn der Gruppe außerhalb Russlands habe deutlich über den Konsensprognosen gelegen, unterstützt durch eine robuste Kostenkontrolle und geringere Wertminderungen, erklärten die Barclays-Analysten in einer ersten Einschätzung.

Andritz stiegen nach Zahlen um 2,9 Prozent. Analyst Daniel Lion von der Erste Group sprach von "sehr soliden Zahlen" des Anlagenbauers. Unter den Nebenwerten büßten AMAG dagegen 1,7 Prozent ein.

