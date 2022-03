Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,87 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.293,37 Zählern um 28,48 Punkte oder 0,87 Prozent über dem Montag-Schluss (3.264,89).

Auch das europäische Umfeld startete angesichts weiter sinkender Ölpreise einheitlich freundlich in die Sitzung. Weiter im Blickfeld der Investoren ist auch der Ukraine-Krieg. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen heute in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen.

Zu den größeren Gewinnern zählten kurz nach Sitzungsbeginn Semperit mit plus 2,95 Prozent. Raiffeisen konnten sich um 2,3 Prozent steigern. Auch die Ölwerte konnten Aufschläge verbuchen. So zogen Schoeller-Bleckmann um 1,6 Prozent an und OMV stiegen 1,5 Prozent.

ger/spo

ISIN AT0000999982