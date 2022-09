Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,90 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.671,18 Zählern um 23,75 Punkte oder 0,90 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (2.647,43).

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Handelsbeginn freundlich. Marktteilnehmer sprachen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Die Übersee-Vorgaben waren noch negativ ausgefallen. Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist weiterhin erhöht. Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit Rezessionsgefahren auch infolge der Energiekrise dominieren das Marktgeschehen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Zu den größeren Gewinnern zählten im Frühhandel voestalpine mit einem Kursanstieg um 2,2 Prozent. OMV verbesserten sich um 1,7 Prozent und Wienerberger legten 1,6 Prozent zu. Auch die heimischen Bankwerte zeigten sich einheitlich mit Aufschlägen.

ger

ISIN AT0000999982