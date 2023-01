Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,91 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit fester Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.327,39 Zählern um 29,85 Punkte oder 0,91 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.297,54). Auch das europäische Umfeld startete mit Zugewinnen in die neue Handelswoche.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf gute Vorgaben von den Märkten in New York und Tokio. Unter den Einzelwerten zeigten sich EVN um klare 3,4 Prozent höher. Lenzing zogen um gut drei Prozent an und Semperit stiegen um 2,2 Prozent. Bei den Indexschwergewichten verbesserten sich voestalpine um 1,7 Prozent und Erste Group legten 1,3 Prozent zu.

ger/mik

ISIN AT0000999982