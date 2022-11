Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,93 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.240,14 Zählern um 29,88 Punkte oder 0,93 Prozent über dem Montag-Schluss (3.210,26).

Das europäische Umfeld fand im Frühhandel noch keine einheitliche Richtung. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus. Weiter im Fokus des Marktgeschehens stehen die Zinserwartungen, hieß es in einem Analystenkommentar.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten Verbund mit einem Anstieg um 4,4 Prozent. Die Ölwerte konnten sich nach den gestrigen Abschlägen erholen. So lagen OMV 3,5 Prozent im Plus und Schoeller-Bleckmann gewannen 1,9 Prozent.

ger/spa

ISIN AT0000999982