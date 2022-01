Wiener Börse startet fester - ATX plus 1,02 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.740,88 Zählern um 37,87 Punkte oder 1,02 Prozent über dem Montag-Schluss (3.703,01).

Auch das europäische Umfeld startete mit Zugewinnen in die Sitzung und konnte sich damit etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten kurz nach Sitzungsbeginn Marinomed mit plus 5,05 Prozent. BAWAG konnten sich um gut drei Prozent erholen und Erste Group legten 2,25 Prozent zu. Raiffeisen-Papiere gewannen 2,08 Prozent an Wert. Am unteren Ende der Kursliste büßten Frequentis 4,43 Prozent ein.

ger/spo

ISIN AT0000999982