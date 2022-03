Wiener Börse startet fester - ATX plus 1,27 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag im Frühhandel mit festerer Tendenz gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.957,34 Zählern um 37,05 Punkte oder 1,27 Prozent über dem Montag-Schluss (2.920,29).

Nach schwächerem Start konnte sich der ATX rasch ins Plus vorarbeiten und baute die Zugewinne dann schnell aus. Der Ukraine-Krieg bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Russland hat eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben.

Unter den Einzelwerten zogen Andritz nach Vorlage von Ergebnissen um 8,8 Prozent an. Auch Zumtobel und die Vienna Insurance Group (VIG) haben vor Sitzungsbeginn Zahlen vorgelegt. Zumtobel steigerten sich um satte 6,7 Prozent und VIG gewannen 2,2 Prozent.

Bei den Bankwerten zeigten sich Raiffeisen um 4,6 Prozent fester und Erste Group legten um 2,7 Prozent zu. BAWAG verbesserten sich leicht um 0,5 Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982