Wiener Börse startet fester - ATX plus 1,28 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit festerer Tendenz begonnen und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kursverlusten erholen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.063,39 Zählern um 38,81 Punkte oder 1,28 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.024,58). Auch das europäische Umfeld startete mit Zugewinnen in die neue Woche.

Etwas Erleichterung kommt im Bank-Sektor auf, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat. Die First Citizens Bank übernehme zumindest Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten, teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit.

Die heimischen Bankwerte konnte nach den zuletzt massiven Kurseinbußen etwas Boden gutmachen. So lagen Erste Group 1,9 Prozent höher und BAWAG legten um 2,3 Prozent zu. Raiffeisen stiegen um 1,7 Prozent.

