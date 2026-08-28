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28.08.2026 09:17:00
Wiener Börse startet fester - ATX plus 1,3 Prozent
Starke Zahlen der Strabag sowie eine Erholung im Bankensektor haben dem ATX am Freitag Anschub verliehen und wieder bis knapp unter das Rekordhoch getrieben. Der Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 1,25 Prozent auf 6.759,68 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,18 Prozent auf 3.323,47 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls klare Gewinne.
Strabag-Anteile zogen um acht Prozent hoch, nachdem der Baukonzern nach einem starken ersten Halbjahr und einem kräftigen Auftragseingang den Ausblick für Bauleistung und Marge angehoben hatte.
Inzwischen sind vor dem Wochenende die Augen auf das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole, Wyoming, gerichtet. Besonders gilt dies für die ab 16 Uhr anstehenden Wortmeldungen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, von denen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik der Fed sowie seiner Einschätzung zur Lage an den Anleihemärkten erhoffen.
spa/ger
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.