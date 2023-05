Wiener Börse startet fester - ATX steigt 1 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 1,02 Prozent auf 3.189,88 Einheiten, auch der breiter gefasste ATX Prime zog um 0,91 Prozent auf 1.611,01 Punkte an.

Getragen wurde die Aufwärtsbewegung von starken Zugewinnen bei den Bankaktien. Die Raiffeisen Bank International hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt, die am Markt offensichtlich gut aufgenommen wurden. Die Aktien des Instituts kletterten in Reaktion um 3,8 Prozent nach oben. Auch die Papiere von Erste Group (plus 1,6 Prozent) und BAWAG (plus 1,5 Prozent) zogen im Sog des Branchenkollegen an.

Daneben zeigten sich mit Blick auf die Branchentafel auch Ölaktien sehr fest. OMV legten um 1,8 Prozent zu, Schoeller-Bleckmann verbuchten ein Plus von 0,8 Prozent.

kat/spo

