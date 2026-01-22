Wiener Börse startet fester - ATX wieder auf Rekordhoch

Nach der Rücknahme der Strafzölle im Grönland-Streit haben die Anleger am Wiener Aktienmarkt am Donnerstag wieder auf "risk on" geschaltet. Kurz nach Handelsbeginn notierte der ATX 1,61 Prozent fester bei 5.498 Punkten. Die schwache erste Wochenhälfte ist damit schon wieder ausgebügelt und das Rekordhoch vom vergangenen Freitag übertroffen. Für den ATX Prime ging es 1,50 Prozent auf 2.725 Zähler hoch. Klare Gewinne wurden auch an anderen europäischen Börsen verzeichnet.

Bereits am Vortag hatte der ATX wie Aktien weltweit positiv darauf reagiert, dass US-Präsident Trump in seiner Rede in Davos eine Militäraktion zur Übernahme Grönlands ausgeschlossen hatte. Nach europäischem Börsenschluss kündigte Trump dann an, dass ein Rahmen für ein zukünftiges Abkommen entstanden sei und die Zölle gegen europäische Länder ausgesetzt seien. "Die Risikostimmung hellt sich auf, da die Zölle vom Tisch sind und die meisten Trends vom Beginn der Woche kehren sich um", kommentierte Commerzbank-Analyst Erik Liem.

spa/ste

ISIN AT0000999982