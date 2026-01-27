ATX
|
5 619,76
|
94,69
|
1,71 %
|
27.01.2026 09:15:00
Wiener Börse startet fester - ATX wieder auf Rekordhoch
Der ATX hat sich am Dienstag zum Sitzungsauftakt wieder auf Rekordniveau hoch gewagt. In den ersten Handelsminuten gewann der heimische Leitindex 0,64 Prozent auf 5.561 Zähler. Für den ATX Prime ging es 0,61 Prozent hoch auf 2.759 Punkte. Moderate Gewinne gab es im europäischen Umfeld.
Die Blicke sind bereits auf die am Mittwoch anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed gerichtet. "Dabei geht es nicht nur um die Zinsentscheidung selbst, sondern um die Aussagen von Fed-Chef Powell und die Frage, ob US-Präsident Trump zeitgleich die Nominierung für den Chefposten bekanntgeben wird", erklären die Experten der Helaba. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank werde wohl wieder stärker zum Thema werden.
Davor steht am Dienstagnachmittag in den USA noch das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board auf der Agenda. Hierfür gebe es positive Vorgaben, so die Helaba-Ökonomen.
spa/moe
ISIN AT0000999982
Jetzt informieren!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 619,76
|1,71%
