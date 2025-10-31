ATX

31.10.2025 09:21:00

Wiener Börse startet fester - Erste Group nach Zahlen auf Rekordhoch

Der Wiener Aktienmarkt hat am letzten Handelstag im Oktober weiter zugelegt. Kurz nach Handelsbeginn notierte der ATX 0,57 Prozent fester bei 4.775 Punkten. Das ist der höchste Stand seit Ende August. Auf Monatssicht deutet sich damit ein Gewinn von rund drei Prozent an. Der ATX Prime gewann 0,53 Prozent auf 2.377 Zähler.

Damit entwickelte sich der Wiener Leitindex wie bereits am Vortag besser als seine europäischen Pendants. Grund sind vor allem gute Zahlen auf Unternehmensebene. Vor dem Wochenende richteten sich die Blicke auf die Quartalsbilanz des größten ATX-Werts.

Die Erste Group übertraf dabei mit ihren Neunmonatszahlen die selbst erhobenen Konsensschätzungen und hob zudem den Ausblick für das kommende Jahr an. Die Aktie kletterte zum Handelsstart mehr als dreieinhalb Prozent auf ein neues Rekordhoch.

spa/lof

ISIN AT0000999982

