Wiener Börse startet fester in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Dienstag fester in den Handel gestartet. Der Leitindex ATX gewann bis 9.30 Uhr 0,40 Prozent auf 3.134,79 Punkte. Der ATX Prime kletterte um 0,39 Prozent auf 1.583,31 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich im Plus.

Die Aktienindizes erholen sich damit von deutlichen Verlusten am Vortag. Zuletzt veröffentlichte US-Inflationsdaten hatten Sorgen vor einer stärkeren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch ausgelöst und die Kurse am Montag auf Talfahrt geschickt.

Die Aktien der Flughafen-Wien-Gruppe zeigten sich zuletzt unbewegt. Der Flughafenbetreiber hat aufgrund eines wieder gestiegenen Passagieraufkommens die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

spo/spa

ISIN AT0000999982