Wiener Börse startet fester nach sattem Vortagsminus, ATX plus 1,63%

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar im Plus eröffnet. Der Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Zuwachs von 1,63 Prozent bei 2.081,41 Punkten. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Gegenbewegung nach den satten Vortagesverlusten beim ATX in Höhe von sieben Prozent. Unterstützend wirke zudem eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen.

Unter den Einzelwerten zogen die Titel des Schwergewichtes Erste Group um 4,2 Prozent hoch. Mehr als zweiprozentige Kursgewinne gab es auch bei den Branchenkollegen Raiffeisen Bank International und BAWAG zu sehen. Die OMV-Titel erholten sich um 2,2 Prozent, nachdem die Papiere am Vortag stark unter Druck gestanden waren.

ISIN AT0000999982