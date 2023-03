Wiener Börse startet fester nach Vortagestalfahrt, ATX plus 1,08%

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag nach der Vortagestalfahrt fester aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 1,08 Prozent auf 3.182,34 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen auf einen internationalen Erholungsschub. Zur Wochenmitte war der ATX im Zuge der Turbulenzen bei der Credit Suisse um beachtliche 6,3 Prozent eingebrochen.

Marktbeobachter verwiesen nun auf beruhigende Nachrichten aus dem Finanzbereich nach den jüngsten Unruhen rund um die Credit Suisse. Die angeschlagene Großbank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank leihen. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen, hieß es.

Im Frühhandel konnten in Wien die am Vortag abgerutschten Bankenwerte wieder etwas Boden gutmachen. Erste Group verbesserten sich um 2,1 Prozent. BAWAG befestigten sich um 1,1 Prozent und Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,3 Prozent. Am Mittwoch waren die Aktien der drei Banken zwischen 6,8 und neun Prozent eingebrochen.

ste/sto

ISIN AT0000999982