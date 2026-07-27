Wiener Börse startet freundlich - ATX derzeit nicht dargestellt

Der Wiener Aktienmarkt ist größtenteils freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Kurz nach Handelseröffnung zeigte sich die Mehrheit der ATX-Aktien im Plus. Der heimische Leitindex ATX selbst wird aktuell von der Wiener Börse nicht dargestellt. Die USA und der Iran setzten am Wochenende ihre gegenseitigen Angriffe aus und bemühten sich um Verhandlungen. Die Ölpreise gaben zu Wochenbeginn nach. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Gewinnen.

Die USA stellten über das Wochenende ihre Angriffe ein - nach 13 Nächten in Folge. US-Präsident Donald Trump will seinem UNO-Botschafter zufolge der Diplomatie eine Chance geben. "Er gibt den Gesprächen etwas Raum, er lässt ihnen ein wenig Zeit", sagte Botschafter Mike Waltz am Sonntag dem Sender Fox News. Der Iran werde seine Angriffe aussetzen, solange die USA die ihren unterbrächen, sagte zudem ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Zunehmende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts und deutlich rückläufige Ölpreise lassen zu Wochenanfang auf eine weitere Erholung am Aktienmarkt schließen, schrieben die Helaba-Experten. Die Ölpreise fielen um drei Prozent. Händler schöpften nach zwei Nächten ohne neue US-Angriffe auf den Iran Hoffnung auf eine Entspannung und mögliche neue Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

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