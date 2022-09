Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,33 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.976,83 Zählern um 9,92 Punkte oder 0,33 Prozent über dem Dienstag-Schluss (2.966,91).

Auch das europäische Umfeld startete mit leichten Zugewinnen in die Sitzung. Während die US-Börsen am Vorabend etwas fester geschlossen haben, fanden die Märkte in Asien heute früh noch keine gemeinsame Richtung. Marktbeobachter sprachen von einem Stabilisierungsversuch nach den jüngsten Abschlägen.

Zu den größeren Gewinnern zählten im Frühhandel Zumtobel mit plus 3,3 Prozent sowie Schoeller-Bleckmann, die sich um 2,5 Prozent steigerten. Erste Group legten um 1,7 Prozent zu. Auf der Verliererseite standen hingegen voestalpine und gaben um 2,2 Prozent nach. AT&S schwächten sich um 1,9 Prozent ab.

ger/spa

ISIN AT0000999982