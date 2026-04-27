Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,33 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich kurz nach Sitzungsbeginn um 0,33 Prozent und notierte bei 5.772,92 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime lag ebenfalls 0,33 Prozent im Plus bei 2.858,17 Punkten.

Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich zu Wochenbeginn mit leichten Zugewinnen. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte gute Vorgaben geliefert. Für etwas Unterstützung sorgten die Meldung der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios, dass der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der Meeresstraße von Hormuz vorgeschlagen hat.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.

ger/moe

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