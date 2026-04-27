ATX
|
5 763,77
|
9,94
|
0,17 %
|
27.04.2026 09:10:00
Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,33 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich kurz nach Sitzungsbeginn um 0,33 Prozent und notierte bei 5.772,92 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime lag ebenfalls 0,33 Prozent im Plus bei 2.858,17 Punkten.
Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich zu Wochenbeginn mit leichten Zugewinnen. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte gute Vorgaben geliefert. Für etwas Unterstützung sorgten die Meldung der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios, dass der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der Meeresstraße von Hormuz vorgeschlagen hat.
Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.
ger/moe
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 763,77
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.