Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,49 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.472,53 Zählern um 16,78 Punkte oder 0,49 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.455,75).

Auch das europäische Umfeld startete mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Die Vorgaben der Übersee-Märkten fielen hingegen überwiegend negativ aus. Inflations- und Zinssorgen bleiben wohl auch in der neuen Woche die bestimmenden Themen an den Märkten, hieß es von Marktbeobachtern.

Unter den Einzelwerten zogen UBM um klare 4,8 Prozent an und Kapsch TrafficCom gewannen 3,9 Prozent. Aktien der OMV konnten sich um 1,3 Prozent verbessern. Hingegen büßten Agrana 1,2 Prozent an Wert ein. RHI Magnesita notierten nach Vorlage von Zahlen unverändert.

ger/mik

ISIN AT0000999982