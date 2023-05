Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,59 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.235,70 Zählern um 18,82 Punkte oder 0,59 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.216,88).

Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn noch ohne klare Richtung. Zuvor hatten die Übersee-Börsen überwiegend positive Vorgaben geliefert. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn. Neue Produktionsdaten aus der deutschen Industrie fielen heute früh ähnlich enttäuschend aus wie Auftragszahlen vom Freitag. Im März gab die Gesamtherstellung deutlich nach.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Kapsch TrafficCom mit einem Plus von gut sieben Prozent am oberen Ende des Kurszettels. Raiffeisen zogen um 1,6 Prozent an und OMV legten 1,1 Prozent zu. Hingegen büßten FACC 3,7 Prozent an Wert ein. Frequentis gaben um 3,3 Prozent nach.

ger/kve

ISIN AT0000999982