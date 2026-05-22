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22.05.2026 09:10:00
Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,6 Prozent
Die Wiener Börse hat am Freitag freundlich eröffnet. In den ersten Handelsminuten verbesserte sich der ATX um 0,61 Prozent auf 5.946,26 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,56 Prozent auf 2.940,00 Zähler hinauf. Auch das europäische Börsenumfeld startete nach guten Asien-Vorgaben mit Zuwächsen in den Wochenausklang.
Die Ölpreise als Gradmesser für die Inflations- und Zinssorgen am Markt legten im frühen Handel etwas zu, blieben aber klar unter dem Niveau aus der ersten Wochenhälfte. Zwischen dem Iran und den USA gibt es einem hochrangigen Insider zufolge bisher keine Einigung, berichtete Reuters. Jedoch hätten sich die Differenzen verringert.
An die ATX-Spitze setzten sich einmal mehr die AT&S-Aktien, die mit einem Aufschlag von fünf Prozent ihre Rekordrally fortsetzten. Für neue Zuversicht sorgten dabei Kurszielanhebungen durch Analysten.
spa/rst
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