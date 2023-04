Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,60 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.277,63 Zählern um 19,6 Punkte oder 0,60 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.258,03).

Nach positiven Asien-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld mit etwas höheren Notierungen in die neue Handelswoche. Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich beiden Öl-Titel unter den größeren Gewinnern. So zogen OMV um 1,9 Prozent an und Schoeller-Bleckmann legten um 1,7 Prozent zu. Semperit gewannen um gut zwei Prozent und Wienerberger notierten 1,4 Prozent fester.

ger/mik

ISIN AT0000999982