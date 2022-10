Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.842,08 Zählern um 21,6 Punkte oder 0,77 Prozent über dem Montag-Schluss (2.820,48).

Damit knüpfte der ATX an den starken Wochenbeginn an. Nach positiven Vorgaben der Übersee-Märkte zeigte sich auch das europäische Umfeld mit positiven Vorzeichen. Unter den heimischen Einzelwerten führten Lenzing die Gewinnerliste mit einem Anstieg um 2,7 Prozent an. Porr und FACC konnten sich jeweils um rund zwei Prozent steigern. Hingegen rutschten AMAG bei dünnen Umsätzen um 3,6 Prozent ab.

ger/spa

ISIN AT0000999982