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09.11.2026 09:38:00
Wiener Börse startet gestärkt - ATX legt 0,79 Prozent zu
Die Finanzmärkte seien weiterhin in der Neubewertung der Situation, nachdem die Zwischenwahlen mit einem erheblichen Machtverlust von US-Präsident Donald Trump und der Republikaner, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesstaaten, einhergegangen seien, schreiben die Analysten von Helaba. "Vor allem die Sorge wegen der Perspektiven und der zu hohen Bewertungen der Tech-Branche hat gegen Ende der Woche dominiert." Hoffnungen auf eine Friedenslösung am Persischen Golf, die zu niedrigeren Energiepreisen beitragen würde, seien nur kurzfristige, positive Treiber gewesen, hieß es weiter.
Unternehmensseitig stehen am Montag Ergebnisse von Bank Austria und RHI Magnesita auf dem Programm. Zudem erhöhte die Deutsche Bank das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es.
rst/moe
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