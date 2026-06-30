Wiener Börse startet gestärkt - ATX mit plus 1,02 Prozent

Nachdem am Montag der Wiener Aktienmarkt mit Abschlägen aus dem Handel gegangen war, ist er gestärkt in den Dienstag gestartet. Kurz nach dem Handelsstart lag der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 6.417 Punkten. Der ATX Prime zog 1,01 Prozent auf 3.344 Zähler hoch. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls im Gewinnbereich.

Noch trübte die ungewisse Lage im Nahen Osten nicht die Stimmung. Vertreter des Iran reisen in den kommenden Tagen zu Gesprächen über die Umsetzung des Rahmenabkommens mit den USA nach Katar. "Eine Expertendelegation aus der Islamischen Republik Iran wird im Laufe dieser Woche nach Doha reisen", sagte der iranische Außenministeriumssprecher, Esmail Baghaei. Verhandlungen mit der US-Seite seien in den kommenden Tagen keine geplant. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, Teheran habe um ein Treffen am Dienstag in Doha gebeten. Datenseitig in den Fokus rücken heute die deutschen Arbeitsmarktdaten für den Juni und die Verbraucherpreisentwicklung.

In Österreich war es bisher noch ruhig. Die Erste Group Research hat für UBM das Kursziel von 28,0 auf 26,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde aufrecht gehalten. Das internationale Umfeld erschwere es UBM, Verkäufe zu realisieren. Die Analysten der Erste Research gehen aber davon aus, dass das Unternehmen die Situation gut meistern wird. UBM wurden heute noch nicht gehandelt.

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