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25.08.2026 10:08:00

Wiener Börse startet gestärkt - ATX plus 0,7 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag den Handel mit Zuwächsen gestartet. Der ATX verbuchte im Frühhandel ein Plus von 0,70 Prozent auf 6.664,93 Punkte. Die meisten ATX-Werte fanden sich mit Aufschlägen. An den europäischen Börsen gab es ähnliche Verläufe. Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S erholten sich teils von den gestrigen Verlusten und bauten 7,1 Prozent auf.

International richten sich heute - neben dem Dauerbrenner Naher Osten - die Augen auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Stimmungsindikator keine merkliche Verbesserung. "Daher sollte der Einfluss auf die Zinserwartungen und das sonstige Marktgeschehen begrenzt sein" schreiben sie in einem Kommentar.

Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die entsprechenden Aktienindizes. SBO legten 1,9 Prozent zu, OMV 0,4 Prozent.

moe/ger

ISIN AT0000999982

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