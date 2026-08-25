ATX
|
6 758,44
|
86,17
|
1,29 %
|
25.08.2026 10:08:00
Wiener Börse startet gestärkt - ATX plus 0,7 Prozent
Die Wiener Börse hat am Dienstag den Handel mit Zuwächsen gestartet. Der ATX verbuchte im Frühhandel ein Plus von 0,70 Prozent auf 6.664,93 Punkte. Die meisten ATX-Werte fanden sich mit Aufschlägen. An den europäischen Börsen gab es ähnliche Verläufe. Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S erholten sich teils von den gestrigen Verlusten und bauten 7,1 Prozent auf.
International richten sich heute - neben dem Dauerbrenner Naher Osten - die Augen auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Stimmungsindikator keine merkliche Verbesserung. "Daher sollte der Einfluss auf die Zinserwartungen und das sonstige Marktgeschehen begrenzt sein" schreiben sie in einem Kommentar.
Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die entsprechenden Aktienindizes. SBO legten 1,9 Prozent zu, OMV 0,4 Prozent.
moe/ger
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 758,44
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX startet stabil -- DAX starten höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet wenig bewegt. Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Handel auf grünem Terrain. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.