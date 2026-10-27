Wiener Börse startet gestärkt - ATX plus 1,1 Prozent

Nach einem versöhnlichen Wochenschluss am Freitag - am Montag gab es wegen des Nationalfeiertags keinen Handel - ist die Wiener Börse mit einem Gewinn in den Dienstag gestartet. Der Leitindex ATX stieg rund zehn Minuten nach Handelsstart um 1,11 Prozent auf 6.343 Punkte. Für den breiteren ATX Prime ging es 1,15 Prozent aufwärts auf 3.117 Einheiten. An den europäischen Börsen war mehrheitlich eine etwas schwächere Tendenz zu beobachten.

Für gute Laune sorgen wieder etwas fallende Ölpreise. Zudem hofft man auf diplomatische Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Konflikt am Persischen Golf.

Auch von der positiven Tendenz für KI-und Halbleiter-Werte an den US- und Asienbörsen wird Rückenwind erwartet. So zeigen sich die Aktien des Halbleiterherstellers AT&S wieder stark und liegen mit einem Zuwachs von 7,8 Prozent an der Spitze des ATX.

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