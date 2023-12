Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,1 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag knapp nach Handelsstart gut behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 3.404,10 Punkten. Größere Kursausschläge bei den Index-Werten gab es nicht. Auch an anderen Börsen in Europa gab es knapp vor den Feiertagen kaum mehr Bewegung. Viele Anleger dürften schon im Urlaub sein und ihre Bücher für heuer geschlossen haben, hieß es.

Impulse könnten am Freitag noch einzelne Konjunkturdaten bringen. In den USA steht am Nachmittag der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Mittelpunkt. Der Index könnte weitere Hinweise auf die kommenden Entscheidungen der Fed bringen. "In der Summe gehen wir nicht davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen nochmals deutlich angeheizt werden", schreiben die Analysten der Helaba.

