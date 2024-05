Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,1 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag gut behauptet in den Feiertagshandel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.45 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 3.755,54 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach oben. Insgesamt verlief der Handel am Pfingstmontag weitgehend ruhig.

Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse stehen zum Wochenstart nicht auf der Agenda. Mit Spannung erwartet werden im Wochenverlauf die Veröffentlichung der Protokolle zur vergangenen US-Notenbanksitzung und die anstehende Ergebnisvorlage des Grafikchip-Entwicklers Nvidia.

mik

ISIN AT0000999982