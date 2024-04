Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,2 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Dienstag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.30 Uhr mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 3.560,28 Zählern. An anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel deutlicher nach oben.

Schwach zeigten sich nach Meldung von Zahlen Aktien der Mayr-Melnhof und verloren 0,7 Prozent. Die Umsatzerlöse des Kartonherstellers sind im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,7 Prozent auf 1,025 Mrd. Euro gesunken, der Nettogewinn war mit 10,9 Mio. Euro sogar um 68,8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Zahlen sind laut einer ersten Einschätzung der Erste Group-Analysten im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Gut gesucht waren im Frühhandel Aktien der Raiffeisen Bank International und legten rund ein Prozent zu.

Die um 9.30 Uhr gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland waren durchwachsen ausgefallen. Während der Index der Dienstleister die Erwartungen übertroffen hatte, lag der Index für die Industrie leicht unter den Schätzungen. Impulse könnten jetzt die noch anstehenden Zahlen für die Eurozone bringen. Am Nachmittag stehen in den USA dann Zahlen zu den Neubauverkäufen an.

mik/ger

ISIN AT0000999982