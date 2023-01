Wiener Börse startet gut behauptet- ATX legt 0,04 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit geringfügigen Kursgewinnen in die Sitzung gestartet und nimmt damit den dritten Gewinntag in Serie ins Visier. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um leichte 0,04 Prozent auf 3.199,27 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um bisher 0,05 Prozent auf 1.602,19 Zähler.

Impulsgebende Meldungen zu Einzelunternehmen und von Analystenseite blieben vorbörslich noch aus. Die größte Kursbewegung unter den Einzelwerten verbuchten bisher die Papiere von Schoeller-Bleckmann, die um 4,1 Prozent nachgaben. Auch OMV büßten 2,4 Prozent ein. Der Ölsektor zeigte sich europaweit schwach, die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken. Seit dem Jahresbeginn haben Nachfragesorgen die Preise unter Druck gesetzt. Zulegen konnten im frühen Geschäft Rosenbauer (plus 3,2 Prozent), auch Wienerberger verbuchten ein Plus von 1,7 Prozent. Erneut fester tendierten auch Lenzing (plus 1,6 Prozent).

Konjunkturdatenseitig sind am Nachmittag alle Blicke nach Übersee gerichtet. Dort liegt der Fokus auf dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, der laut Helaba erneut mit einem Rückgang erwartet wird. "Im Gegensatz dazu dürfte sich der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, noch als zu stark erweisen, um eine geldpolitische Entwarnung mit sich zu bringen. Auch in den USA wird es vermutlich noch weitere Zinsanhebungen geben. Darauf dürfte das heute anstehende FOMC-Protokoll ebenfalls hinweisen", fassen die Experten der Helaba zusammen.

kat/spo

ISIN AT0000999982