Wiener Börse startet gut behauptet- ATX legt 0,2 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Donnerstag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.30 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,22 Prozent bei 3.219,53 Punkten. Insgesamt gab es an Europas Börsen im Frühhandel keine klare Richtung zu beobachten.

Mit Spannung erwartet werden an den Märkten die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Von den Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie den Daten des Stellenvermittlers ADP erhoffen Börsianer erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Gut gesucht waren im Frühhandel Verbund-Aktien und konnten sich mit einem Plus von 2,3 Prozent teilweise von ihren Vortagesverlusten erholen. Die größten Verlierer waren DO&CO mit einem Minus von 2,1 Prozent.

mik/spo

ISIN AT0000999982