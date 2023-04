Wiener Börse startet gut behauptet - ATX legt magere 0,07 % zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel gut behauptet aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.20 Uhr um sehr moderate 0,07 Prozent auf 3.228,24 Punkte zu. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich kurz nach dem Auftakt mit einer freundlicheren Tendenz, nur der Handelsplatz in London gab nach enttäuschenden Konjunkturdaten etwas nach.

Die Zinssorgen sind nach den US-Inflationszahlen vom Vortag laut Helaba-Analysten per saldo nicht größer geworden, was für Unterstützung sorgt. Heute stehen zunächst keine Zahlen der ersten Reihe auf dem Programm, sodass es zu einer vorübergehenden Beruhigung an den Aktienmärkten kommen könnte, hieß es weiter von den Experten.

ste/spo

ISIN AT0000999982