Wiener Börse startet gut behauptet - ATX legt moderate 0,08% zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,08 Prozent auf 3.293,99 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es noch keinen klaren Richtungsentscheidung zu sehen. Im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung agieren die Akteure abwarten.

Es wird erwartet, dass die Fed am Abend ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste geldpolitische Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Am heimischen Aktienmarkt stehen in der laufenden Berichtssaison Lenzing, FACC und Raiffeisen Bank International mit Zahlenvorlagen im Fokus. Die Lenzing-Aktie gab um moderate 0,1 Prozent nach. Bei der Raiffeisen gab es ein Plus 0,3 Prozent zu sehen und FACC-Papiere gaben um 0,6 Prozent nach.

ste/sto

ISIN AT0000999982