Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,03 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.386,02 Zählern um marginale 1,18 Punkte oder 0,03 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.384,84).

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Handelsbeginn nur wenig verändert. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Auch datenseitig sind am Montag keine stärkeren Impulse zu erwarten. In den USA finden sich lediglich einige Zahlen vom Immobilienmarkt auf der Agenda.

Zu den größeren Gewinnern zählten kurz nach Handelsbeginn DO & CO mit einem Anstieg um 2,7 Prozent sowie Verbund, die um gut ein Prozent gewannen. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich Austriacard mit einem Abschlag von 3,2 Prozent.

ger/mha

ISIN AT0000999982