Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,04 Prozent

Die Anleger am Wiener Aktienmarkt haben es nach einem guten Vormonat zum Start in den November zunächst ruhig angehen lassen. Der ATX stand am Montag wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,04 Prozent höher bei 4.810 Punkten. Der ATX Prime stieg um zarte 0,02 Prozent auf 2.394 Zähler. Das europäische Umfeld tendierte nach dem schwächeren Wochenausklang wenig bewegt.

In den USA fallen weiterhin viele Datenveröffentlichungen wegen des Regierungsshutdowns aus. Stärkere Aufmerksamkeit könnte daher dem am Nachmittag anstehenden Einkaufsmanagerindex für die Industrie des privat geführten Institute for Supply Management (ISM) zuteil werden. Besonders beachtet werden dürften hier Teilkomponenten wie Beschäftigung und gezahlte Preise, erklären die Marktstrategen der Deutschen Bank.

spa/mik

ISIN AT0000999982