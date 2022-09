Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,05 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.034,67 Zählern um 1,4 Punkte oder 0,05 Prozent über dem Dienstag-Schluss (3.033,27).

Auch das europäische Umfeld startete nur wenig verändert in den Handel. Die Übersee-Vorgaben waren positiv ausgefallen. Anleger warten gespannt auf die am frühen Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise. In Europa richten sich die Blicke zudem auf die ZEW-Umfrage.

Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich die Titel des Flughafen Wien nach Vorlage von Verkehrszahlen um 0,15 Prozent leichter. Klar fester tendierten Frequentis und stiegen um 2,6 Prozent sowie UBM mit plus 1,9 Prozent.

ger/spa

ISIN AT0000999982