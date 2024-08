Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,05 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zum Handelsstart kaum bewegt. Der ATX stand wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 3.631,55 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf einen Wochengewinn von etwa zwei Prozent zu. Der ATX Prime gewann am Freitag 0,04 Prozent auf 1.818,34 Zähler.

Im europäischen Umfeld gab es moderate Zuwächse zu sehen. Starke Vorgaben kamen zudem aus Japan. Weltweit stützten am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA, welche die Sorgen vor einer Rezession weiter zerstreut.

Auch am Berichtstag dürften sich die Blicke der Marktakteure auf Veröffentlichungen in den USA richten. So stehen mit dem Michigan Sentiment Daten zur Konsumstimmung auf der Agenda. Die Vorgaben seien dank gesunkener Benzinpreise und der stabilen Lage am Arbeitsmarkt freundlich, so die Ökonomen der Helaba. Überdies stehen die Baubeginne und -genehmigungen an.

spa/oeh

