ATX
|
4 809,19
|
92,56
|
1,96 %
|
19.11.2025 09:22:00
Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,06 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Frühhandel nach dem jüngsten Abwärtsschub stabil gezeigt. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der ATX mit plus 0,06 Prozent bei 4.719,60 Punkten, nachdem der heimische Leitindex zuvor vier klare Verlusttage in Folge absolviert hatte.
An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen überwiegend weiter abwärts. Vor den am Abend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia dürften sich die Anleger international weiterhin abwartend verhalten. Zudem stehen am Donnerstag wichtige US-Arbeitsmarkdaten auf dem Datenkalender.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Kapsch TrafficCom mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Die Titel des Mautsystemanbieters reagierten mit plus 2,3 Prozent.
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 809,19
|1,96%
