Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,07 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.087,65 Zählern um 0,07 Prozent über dem Dienstag-Schluss (3.085,54). Auch das europäische Umfeld startete mit Zugewinnen in den Handel.

Das Hauptaugenmerk liegt heute auf der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC). Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies vollständig eskomptiert, kommentierten die Helaba-Analysten.

Im Vorfeld der am Abend anstehenden Fed-Entscheidung könnte in den USA der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den Fokus rücken. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn. Marktbeobachter rechnen angesichts des heutigen Feiertags mit einem ruhigen Geschäftsverlauf.

Schwächer zeigten sich im Frühhandel Aktien aus dem Energie-Sektor. So büßten OMV 1,7 Prozent an Wert ein und Schoeller-Bleckmann gaben um 0,4 Prozent nach. Bei den Versorgern fielen Verbund um 1,1 Prozent. EVN tendierten unverändert zum Vortag.

Die Bankwerte zeigten sich hingegen mit positiven Vorzeichen. Erste Group notierten um gut ein Prozent fester und BAWAG legten um 0,9 Prozent zu. Raiffeisen konnten sich bis dato um 0,7 Prozent steigern.

ger

ISIN AT0000999982