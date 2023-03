Wiener Börse startet gut behauptet, ATX plus 0,09 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch gut behauptet aufgenommen. Der ATX steigerte sich bis etwa 9.20 Uhr um moderate 0,09 Prozent auf 3.540,93 Punkte. Der heimische Leitindex konnte sich damit gegen eine gebremste Stimmung an den europäischen Leitbörsen nach sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street stemmen. An den US-Börsen hatten Sorgen vor stärkeren Zinserhöhungsschritten durch die Fed merklich belastet.

Am heimischen Markt konnten die Aktien von Andritz, Addiko Bank und Zumtobel nach Ergebnisvorlagen jeweils zulegen und unterstützten damit. Die Papiere des Anlagenbauers Andritz kletterten um deutliche fast sechs Prozent hoch. Die präsentierten Zahlen wurden von den Analysten der Erste Group als besser als erwartet bewertet.

Die Papiere der Addiko Bank verteuerten sich um 3,6 Prozent. Hier wurde der Nettogewinn des Instituts von den Experten der Erste Group über den Marktprognosen eingestuft. Die Zumtobel-Titel steigerten sich um 0,5 Prozent. Die Quartalszahlen des Leuchtenherstellers wurden als weitgehend im Rahmen der Erwartungen von der Erste Group bezeichnet.

ste/mik

ISIN AT0000999982